Срок действия QR-кода о вакцинации от COVID-19 сократился на госуслугах

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

На сайте «Госуслуги» сократился срок действия QR-кода о вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом стало известно в понедельник, 8 ноября.

У некоторых граждан на сайте появилась отметка, что их сертификат был сформирован 8 ноября текущего года, а его действие закончилось в уже прошедший день.

С 8 ноября россияне смогут получить обновленный сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции или о факте перенесенной болезни. Документ будет доступен на русском и английском языках, а также в электронном и бумажном виде. Соответствующий приказ Минздрава опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Сертификат будет формироваться автоматически в виде электронного документа. Отмечается, что он будет доступен не позднее чем через три дня после завершения вакцинации. Сертификаты, оформленные до вступления в силу настоящего приказа, должны быть переоформлены автоматически до 1 марта 2022 года.