Вход на все массовые мероприятия в Москве разрешен только с QR-кодом с 8 ноября

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С понедельника, 8 ноября, в Москве и Подмосковье вход на все массовые мероприятия будет осуществляться только по QR-коду о вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

Отмечается, что для граждан в возрасте старше 60 лет, которые еще не переболели и не сделали прививку, отменили бесплатный проезд в общественном транспорте.

8 ноября в России заканчиваются нерабочие дни, однако в некоторых регионах они будут продлены, а в других — продолжат действовать различные ограничения. «Вечерняя Москва» выяснила, какие меры останутся в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и других регионах.