Ряд ограничений останется: как будут жить россияне с 8 ноября

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

8 ноября в России заканчиваются нерабочие дни, однако в некоторых регионах они будут продлены, а в других — продолжат действовать различные ограничения. «Вечерняя Москва» выяснила, какие меры останутся в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и других регионах.

Москва

Столица не будет продлевать режим нерабочих дней. При этом с 8 ноября на дистанционный режим работы должны будут перейти не менее 30 процентов работников столичных предприятий. Это правило коснется работников из групп риска: людей старше 60 лет и имеющих хронические заболевания.

Люди, находящиеся в группе риска, которые не сделали прививку или не переболели коронавирусом в течение полугода, должны будут находиться дома. Для них приостановят бесплатный и льготный проезд в общественном транспорте. В это время им также не следует покидать дома кроме случаев, когда нужно посетить врача, купить продукты, выбросить мусор или выгулять питомца. Не ограничиваются прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе.

В столичные музеи и театры можно будет пройти только по QR-коду. Их предъявление также обязательно на любых мероприятиях, на которых присутствуют более 500 человек.

Непродовольственные магазины, салоны красоты, фитнес-клубы и заведения общепита вновь будут открыты.

— Динамика заболеваний стабилизировалась, это касается и выявляемости заболеваний, и госпитализаций пациентов в тяжелой форме. Это позволяет сделать вывод, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут, мы приступаем к обычной работе, но, конечно, с условием тех требований, которые были определены до этого. Речь идет о строгом соблюдении санитарных норм, 30-процентной дистанционной работе работников предприятий, самоизоляции пожилых граждан и граждан с хроническими заболеваниями, — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Подмосковье

В подмосковных городах после нерабочих дней продолжат действовать следующие ограничения: лицам старше 60 лет или имеющим хронические заболевания заблокируют транспортные карты в том случае, если они не вакцинировались или не переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев, 30 процентов работников предприятий должны работать дистанционно. Работодатели обязаны обеспечить вакцинацию до 80 процентов сотрудников.

— Ситуация с ковидом в Подмосковье постепенно стабилизируется — спасибо нашим медикам, всем жителям, которые вакцинировались, стараются ограничивать контакты и заботятся о здоровье близких. Все это дает нам возможность с 8 ноября возобновить работу кафе, ресторанов, развлекательных центров, сферы услуг, а также очное обучение в школах, — написал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

В Подмосковье также возобновятся массовые мероприятия, для их посещения будет нужен QR-код. Это ограничение не распространяется на мероприятия, на которых присутствует не более 50 человек, если мероприятие проводится в помещении, и не более 500 человек — если проводится на открытом воздухе. Данное правило также не касается мероприятий, которые проводятся в организациях образования и культуры.

Санкт-Петербург

В Петербурге с 8 ноября предприятия общественного питания, кинотеатры, цирки, концертные залы, аквапарки, зоопарки, катки и океанариумы будут закрываться не позднее 23 часов. Аналогичные ограничения коснутся различных массовых мероприятий.

Посещение музеев, театров, цирков, кинотеатров, выставочных и концертных залов в Петербурге с 8 ноября будет возможно только при наличии QR-кода.

С 1 ноября без согласования в Санкт-Петербурге можно проводить только мероприятия с численностью до 40 человек. С 15 ноября QR-код нужно будет предъявлять в бассейнах, фитнес-центрах и других спортивных залах, развлекательных заведениях, а также на церемонии торжественной регистрации брака.

Начиная с 1 декабря QR-код потребуется посетителям общепита и объектов розничной торговли. Исключения составляют производственные столовые, аэропорты и вокзалы, аптеки, заправки, а также магазины, продающие продукты и предметы первой необходимости.

Другие города

Некоторые российские регионы из-за напряженной эпидемиологической ситуации продлевают нерабочие дни. В Смоленской области они закончатся 10 ноября, в Хабаровском крае, Челябинской и Курской областях они продлятся до 12 ноября, в Новгородской и Брянской областях — до 14 ноября, в Томской — до 15 ноября.

Новые ограничения также появятся и в других городах. Так, в Красноярском крае действие QR-кодов изначально должно было закончиться 8 ноября, однако его решено было продлить на неопределенный срок. QR-код будет необходим для посещения массовых мероприятий и торговых центров.

Кроме того, в Красноярском крае введен запрет на вход в ТРЦ и организации общепита (за исключением обслуживания навынос) детей и подростков до 18 лет без сопровождения родителей или их законных представителей.

Также QR-коды продлевают в Забайкалье и на Камчатке.

МФЦ Калининградской области с 8 ноября будут принимать посетителей только по QR-кодам. Мера вводится до 1 февраля 2022 года.

Власти Тюменской области не будут продлевать нерабочие дни после 7 ноября. При этом как сообщалось ранее, в области учащиеся 5−11-х классов, студенты средних специальных заведений и вузов и учреждений дополнительного образования будут переведены на дистанционное обучение до 13 ноября. Детские сады будут работать в обычном режиме. При этом до 14 ноября продлеваются каникулы для учеников начальных классов.

С 8 ноября вузы и научные организации вправе продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или в удаленном формате, если этого требует эпидемиологическая ситуация, сообщается на сайте Минобрнауки.

При переходе на режим самостоятельной работы образовательные организации должны обеспечить учащихся необходимой методической поддержкой и не позднее чем за три дня предупреждать об объеме работы. Также они должны будут обеспечить контроль успеваемости. Промежуточная аттестация может проходить в онлайн-формате.