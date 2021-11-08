Москвичей призвали быть более внимательными из-за сильного ветра 8 ноября

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Москвичам рекомендовали сохранять бдительность на улицах из-за сильного ветра в понедельник, 8 ноября. Об этом пишет Telegram-канал Комплекса городского хозяйства столицы.

Отмечается, что порывы ветра 8 ноября могут достигать 14 метров в секунду.

В Москве и Подмосковье в понедельник, 8 ноября, ожидается облачная погода. Также возможен дождь. Температура воздуха в этот день не будет превышать семи градусов тепла. В столице днем столбики термометров покажут от пяти до семи градусов тепла, а ночь температура может опуститься до нуля градусов. На территории Московской области днем воздух может прогреться от плюс трех до плюс восьми градусов. Ночью возможны заморозки — прогнозируется минус один градус.