Мишустин поручил с 2022 года проводить международную олимпиаду по философии

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С 2022 года в России должна проводиться международная олимпиада по философии. Соответствующее поручение отдал премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам своей рабочей поездки в Калининградскую область.

— Начиная с 2022 года в России будет проходить международная олимпиада по философии. Это также предусмотрено в поручениях Михаила Мишустина. За организацию отвечают МГУ имени М. В. Ломоносова и Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта при участии Минобрнауки, Минпросвещения, МИД и Минфина, — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

В октябре Мишустин поздравил российских школьников с победой в Международной олимпиаде по математике в Бухаресте, которые удостоились золотых и серебряных медалей. Он подчеркнул, что эта победа доказала то, что российская математическая школа является лучшей в мире. Премьер-министр отметил работу наставников, которые приложили все усилия для победы.