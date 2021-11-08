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Психолог рассказала, как помочь ребенку справиться с негативными эмоциями

Ирина Игнатенко

Общество
Психолог рассказала, как помочь ребенку справиться с негативными эмоциями
Фото: Pixabay

Детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова рассказала, как помочь ребенку выплеснуть негативные эмоции безопасными способами.

По ее словам, для родителя важно научить ребенка осознавать свои чувства и эмоции, говорить о них и впоследствии ими управлять. Ребенок, как и взрослый, может испытывать раздражение или гнев. Существует способ выплеснуть негативную энергию.

— Важно дать ребенку возможность безопасно для себя выпускать свой пар, свою злость и агрессию. Вот есть, например, комната, где можно и кричать, и ругаться, и что-то бить, чтобы при этом ничего вокруг не портилось. Допустим, стучать подушкой по креслу или дивану, — рассказала она в комментарии ФАН.

Кроме того, как отмечает психолог, когда человек очень сильно злится, то можно сминать и рвать бумагу, чтобы выплеснуть всю свою злость на этот лист.

Еще один полезный способ реализовать острые ощущения — заняться любой физической активностью. Можно сделать несколько интенсивных упражнений или побить спортивную грушу, если она есть в доме. Такое переключение на упражнения поможет понизить уровень кортизола — гормона стресса — в крови, за счет чего возникнет ощущение, что злость постепенно уходит.

До этого психолог рассказала, как сохранить учебный настрой ребенка на каникулах.

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