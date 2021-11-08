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Андрей Бочкарев: Почти миллион «квадратов» жилья по реновации ввели в Москве с начала 2021 года

Полина Долганова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Андрей Бочкарев: Почти миллион «квадратов» жилья по реновации ввели в Москве с начала 2021 года
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

С начала 2021 года в Москве ввели в эксплуатацию по реновации 69 новых домов общей площадью почти миллион квадратных метров. Об этом рассказал заместитель мэра столицы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в городе также начали строить 41 дом площадью 715,5 тысячи квадратных метров. До конца года в Москве планируют завершить строительство еще около 20 домов на 500 тысяч квадратных метров. 19 из них передадут под заселение. В них смогут въехать жители 62 старых зданий.

Заммэра добавил, что за прошедшие 10 месяцев специалисты организовали в Москве переезд 19,5 тысячи москвичей. Всего с января по октябрь 2021 года в столице приступили к переезду 21,5 тысячи горожан из 141 старого здания.

Как уточнил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов, из 37 расселенных старых домов 25 были демонтировали по технологии «умного сноса».

В Москве в 2022–2024 годах по программе реновации построят более 300 домов. Об этом Бочкарев рассказал ранее. По его словам, цель программы реновации — обеспечить жителей старых домов новыми квартирами, а также создать качественную городскую среду. Заммэра добавил, что до конца 2024 года 155 тысяч жителей Москвы въедут в новое комфортабельное жилье.

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