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Высокое атмосферное давление ожидается в Москве в середине недели

Игорь Синельников

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Высокое атмосферное давление ожидается в Москве в середине недели
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Начиная с 9 ноября в Москве ожидается рост атмосферного давления. Пиковые значения прогнозируются в среду, 10 ноября, сообщила «Вечерней Москве» метеоролог Татьяна Позднякова.

— Сейчас давление пока еще высокое. Восьмого числа оно будет наиболее низким, где-то 737 миллиметров ртутного столба, а девятого числа будет расти, потому что к нам начнет вторгаться холод. Во вторник у нас дневное давление составит 752 мм, — рассказала метеоролог.

По словам специалиста, 10 ноября ожидается наибольшее давление на неделе: оно составит порядка 762 миллиметров ртутного столба. Такие показатели превышают норму, подчеркнула эксперт.

После этого давление будет снижаться, однако все равно будет превышать норму, заметила метеоролог.

— Потом воздух начнет трансформироваться и атмосферное давление станет чуть понижаться, но все равно останется выше нормы где-то единиц на 8–9, — заключила Позднякова.

Вторая неделя ноября в столице будет сопровождаться похолоданием. Возможны осадки в виде дождя и снега, а также гололедица на дорогах, однако установления снежного покрова пока не ожидается.

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