Наручные часы стоимостью более 700 тысяч рублей украли из припаркованного авто в Москве

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Россия, Москва, Марксистская улица Карта всех событий

Столичная полиция задержала 51-летнего москвича, который подозревается в краже дорогостоящих часов из припаркованного автомобиля. Об этом в понедельник, 8 ноября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО ГУ МВД по городу.

По данным ведомства, кража произошла в апреля текущего года. 24-летняя москвичка припарковала свою иномарку на Марксистской улице. Она оставила свою машину незапертой, не поставив ее на сигнализацию. Злоумышленник воспользовался этим. Он пробрался в салон машины и похитил оттуда брендовые наручные часы стоимостью 760 тысяч рублей, а также и наличные деньги.

В ноябре подозреваемого в краже задержали на Краснопрудной улице.

— Им оказался 51-летний москвич. Похищенным имуществом и денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению, — рассказали в МВД.

Общий материальный ущерб превысил миллион рублей. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Во вторник, 2 ноября, начальник УИиОС ГУ МВД России по столице полковник внутренней службы Владимир Васенин рассказал «ВМ», что москвичка лишилась крупной суммы денег, оставив в салоне автобуса свою сумку.

По словам потерпевшей, в ее сумке было более одного миллиона рублей.