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Москвичам посоветовали сменить летнюю резину на зимнюю

Игорь Синельников

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Москвичам посоветовали сменить летнюю резину на зимнюю
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Из-за надвигающихся минусовых температур на дорогах столицы возможно возникновение гололедицы. Автомобилистам стоит отказаться от летней резины. Об этом «Вечерней Москве» рассказала метеоролог Татьяна Позднякова.

По словам специалиста, появление устойчивого снежного покрова в столице пока не ожидается.

— У нас в прогнозе звучат осадки: это значит, дождь и снег. А когда дождь и снег, то он может на какое-то время проявиться на траве и листве, но сказать, что он ляжет, — нет, это неправильно. Установления даже временного снежного покрова не ожидаем, — рассказала синоптик.

При этом отрицательные температуры могут стать причиной гололедицы на дорогах, заметила Позднякова. Автолюбителям стоит задуматься о переходе на зимнюю резину, рекомендовала специалист.

— Возможно такое явление, как гололедица на дорогах, когда у нас будет выпадать жидкая фаза, а потом температура станет отрицательной. Поэтому те, кто не «переобулись» в надежде на то, что у нас продолжится на редкость теплая погода, должны переходить на зимний режим обслуживания своих автомобилей, — заключила собеседница «ВМ».

Вторая неделя ноября в столице будет сопровождаться похолоданием. В середине недели ожидаются устойчивые отрицательные температуры, также в этот период прогнозируется аномально высокое атмосферное давление.

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