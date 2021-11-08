Вирусолог назвал два действенных метода защиты от коронавируса

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Молекулярный биолог, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов назвал два действенных метода защиты от коронавиурсной инфекции.

— Наше все — это маска и вакцинация. На самом деле человечество пока еще ничего лучшего не придумало. Вакцинация обеспечивает защиту в 90 с лишним процентов от тяжелой формы заболевания и смерти — это данные из научных публикаций по клиническим испытаниям ведущих мировых вакцин, к которым относится и «Спутник V». Маска добавит к этому еще процентов 5-7, — отметил он в комментарии изданию «Невские новости».

Он добавил, что масказначительно уменьшает дозу вируса от инфицированного человека. В случае дельта-штамма это очень важно.

Также специалист отметил, что полезно часто мыть руки и протирать вещи антисептиком, но это не приносит значительной защиты для организма.

До этого врач назвал необходимый процент вакцинации для борьбы с новыми мутациями COVID-19.