Британский медик рассказала о неожиданном свойстве чеснока

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Врач из Великобритании Сара Брюэр назвала неожиданное свойство чеснока.

По словам Брюэр, чеснок особенно важен для людей с сахарным диабетом второго типа. Дело в том, что этот продукт способен снизить уровень сахара в крови на 25 процентов, благодаря содержащемуся в нем веществу аджоену.

Кроме того, по словам специалиста, чеснок также помогает в борьбе с «плохим» холестерином и снижает риск появления инфаркта или инсульта. Для этого необходимо в день съедать два-три зубчика.

Брюэр советует кроме самих зубчиков в пищу добавлять чесночное масло, способное повысить усвояемость глюкозы., передает издание «Царьград».

До этого эксперты рассказали, что произойдет с организмом, если человек не будет потреблять достаточное количество овощей и фруктов. Подобные ограничения в рационе могут привести к нарушению микрофлоры, дефициту бактерий в кишечнике, нарушениям перистальтики кишечника, вздутию живота и запорам. Также могут появиться проблемы со зрением, усилиться воспалительные процессы.