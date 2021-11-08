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Более чем на 20 процентов увеличился пассажиропоток на МЖД с начала 2021 года

Виктория Сикерина

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Более чем на 20 процентов увеличился пассажиропоток на МЖД с начала 2021 года
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Количество пассажиров в поездах по направлениям Московской железной дороги (МЖД) увеличилось на 21,1 процента за десять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе столичной магистрали в понедельник, 8 ноября.

Таким образом, за указанный период пригородные маршруты перевезли более 540 миллионов человек, а поезда дальнего следования — почти 18 миллионов.

— Пассажирооборот на МЖД с начала 2021 года вырос на 24,5 процента к уровню прошлого года и составил 23,1 миллиарда пасс-километров, в том числе в пригородном сообщении — 14,2 миллиарда пасс-километров (+16,9 процента), в дальнем следовании — 8,9 миллиарда пасс-километров (+38,7 процента), — добавили в пресс-службе.

В октябре текущего года инфраструктура МЖД перевезла более 60 миллионов человек. Этот показатель на 12,2 процента больше, чем уровень аналогичного периода прошлого года. При этом поток пассажиров на пригородных маршрутах за октябрь увеличился до 59,1 миллиона, а на рейсах дальнего следования — до 1,7 миллиона.

— По Московскому центральному кольцу (МЦК) в октябре текущего года перевезено около 14 млн пассажиров, что на 18 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, — отметили в столичном перевозчике.

Самыми популярными станциями МЦК в октябре стали Площадь Гагарина, Нижегородская и Ростокино, говорится в сообщении.

До этого стало известно, что пассажиропоток аэропортов Московского авиационного узла (МАУ) увеличился на 38,5 процента в сентябре текущего года по сравнению с аналогичными показателями прошлого года.

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