Члена съемочной группы фильма «Ржавчина» госпитализировали после укуса ядовитого паука

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Член съемочной группы фильма «Ржавчина» попал в больницу после укуса ядовитого паука. Об этом в воскресенье, 7 ноября, сообщил SkyNews.

Осветителя Джейсона Миллера укусил коричневый паук-отшельник, когда он разбирал место съемок фильма в Нью-Мексико. Яд этого паука опасен для человека. Через несколько дней у осветителя развились сепсис и некроз руки.

Миллер был госпитализирован и уже перенес несколько операций — врачи пытались остановить инфекцию. Медики все еще борются за спасение руки Миллера от ампутации, отмечает SkyNews со ссылкой на платформу по сбору средств Just Giving.

22 октября стало известно, что на съемках фильма «Ржавчина» погиб один человек, еще один — был ранен. Инцидент произошел из-за стрельбы продюсером фильма и исполнителем главной роли Алеком Болдуином из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер фильма был ранен в ключицу, а женщина-оператор получила тяжелое ранение и была доставлена в больницу. Врачи не смогли ее спасти.

В вестерне «Ржавчина» Болдуин выступит как исполнитель главной роли и продюсер. Сама история вращается вокруг преступника по имени Харланд Руст, который недавно узнал, что его 13-летний внук обвиняется в случайном убийстве. Затем родственники пытаются покинуть штат.