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Вебинары для начинающих бизнесменов пройдут в ноябре в центре «Моя работа»

Виктория Сикерина

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Вебинары для начинающих бизнесменов пройдут в ноябре в центре «Моя работа»
Фото: Pexels

Вебинары для начинающих предпринимателей организовал столичный центр «Моя работа». Занятия пройдут в ноябре. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения Москвы в понедельник, 8 ноября.

В рамках курса будущие бизнесмены узнают, как правильно начать свое дело, как продавать продукцию на маркетплейсах и развивать бизнес.

— О том, как успешно начать собственный бизнес, 9, 16 и 18 ноября в 10:00 и 14:00 можно узнать на курсе для начинающих предпринимателей «Семь шагов к открытию собственного дела». Как вывести свой товар в топ-10 Wildberries, 11 ноября пошагово расскажут Елена Краснова, председатель комитета развития женского предпринимательства московского городского отделения «Опора России», Анастасия Восканян, сооснователь магазина подарков «Подарочная № 1», руководитель Центра карьеры Московского университета имени Витте, и Николай Смерницкий, владелец интернет-магазина Oboi-Store.ru, — отметили в ведомстве.

Также 12 ноября лидер кластера «Самозанятые» Сбербанка Сергей Танков расскажет о самозанятости и особенностях такой работы. Также участники узнают о способах продвижения личного бренда, основах тайм-менеджмента и методах увеличения продаж.

Для участия начинающим предпринимателям необходимо выбрать на сайте подходящий вебинар, передает агентство городских новостей «Москва».

Обучающие занятия для безработных жителей стартовали 1 ноября в центре занятости «Моя карьера» в столице в рамках реализации акции «Осенний марафон». С помощью вебинаров горожане смогут увеличить эффективность трудоустройства на 30 процентов.

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