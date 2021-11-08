«Я весь твой род вырежу»: певица Юлия Паршута рассказала об отношениях с абьюзером

Фото: www.instagram.com/parshoota/

Экс-участница «Фабрики звезд — 7», певица Юлия Паршута поделилась подробностями своей личной жизни.

Девушка рассказала, что переживала больные отношения: в течение трех лет она встречалась с мужчиной, который поднимал на нее руку.

— От таких людей очень сложно избавиться. Он залез буквально везде. Он мой пароль на телефоне взломал каким-то макаром. Он знает все: всех друзей, все адреса. Это для него такой маяк. И чем дальше ты удаляешься, тем больше у него желание тебя найти. Где-то полгода я делала все для того, чтобы свалить. Я никого не искала, но нашелся человек, который мне помог. Мне повезло, — рассказала певица в интервью для YouTube-канала Fametime TV.

Она вспомнила, как прощала своего партнера после очередных побоев и возвращалась к нему, лишь бы ситуация не повторялась снова:

— Он мог напиться, и тогда начиналось. Ты никогда не скажешь по человеку, что он пьян. Сразу понятно, что психика определенным образом реагирует на алкоголь. Обычный человек уже бы с бутылки виски лег бы спать. А там начинается агрессия, ясный взгляд, активный ум, и ты уже во всем виновата. В ход идет все: картины со стен, стеклянные рамы. Он мне угрожал. Однажды он сказал: «Я весь твой род вырежу».

Мужчина угрожал, что в случае, если Юлия обратится за помощью к родным, он причинит им вред. Чтобы избавиться от таких отношений, по словам певицы, нужно понять, что ты не виновата:

— Ты сама справиться, скорее всего, не можешь. Тебе нужна поддержка. Сейчас есть разные ресурсы, есть сеть взаимопомощи женщин «Ты не одна». Свет в конце тоннеля есть. Но после этого нужно вставать на путь излечения.

Спустя два года певица начала отношения с молодым человеком по имени Александр. Пара сыграла фиктивную свадьбу, а через полтора года объявила о расставании.