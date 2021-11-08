Ветеринары сообщили, что у собак могут возникать психические расстройства

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Ветеринары из Хельсинского университета доказали, что собаки, как и люди, могут быть подвержены психическим расстройствам. Ученые отмечают, что четвероногие часто страдают от депрессий, синдрома дефицита внимания, неврозов, фобий, повышенной тревожности и других «человеческих» диагнозов, передает издание «Аргументы недели».

Финские исследователи собрали данные более 11 000 собак и выяснили: их психика очень схожа с психикой людей, а проявления различных синдромов мало чем отличаются от человеческих.

— У них много общего с людьми, включая физиологические особенности и ту же среду обитания. Будучи социальными животными, собаки могут испытывать раздражение и стресс, когда остаются одни, что может проявляться в виде гиперактивности, импульсивности и невнимательности, — отметил соавтор исследования доктор Сини Сулкама.

Проявление психических заболеваний у собак, по словам ученых, во многом зависит от людей. Например, у собак, которые остаются дома одни ежедневно, пока хозяева на работе, симптомы синдрома дефицита внимания и гиперактивности более выражены, чем у собак, проводящих больше времени с людьми.

Специалисты также советуют использовать только гуманные методы воспитания, чтобы не нанести питомцу психологическую травму. Нельзя воспитывать силой, бить, причинять боль или сильный дискомфорт.

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