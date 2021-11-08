Андрей Бочкарев заявил, что план по вводу жилья перевыполнили на треть за 2021 год

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Свыше 11 миллионов квадратных метров недвижимости ввели в эксплуатацию с начала 2021 года в Москве. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в понедельник, 8 ноября.

Таким образом специалисты перевыполнили план на треть.

— В этом году Москва набрала беспрецедентно высокие темпы ввода недвижимости: с начала года в городе введено в эксплуатацию порядка 11,6 миллиона квадратных метров различной недвижимости. Таким образом годовой план уже перевыполнен более чем на треть, — заявил заммэра.

По его словам, с января по октябрь текущего года уже удалось опередить годовой уровень прошлого года по старту эксплуатации недвижимости. В 2020 году этот показатель составил 10,8 миллиона квадратных метров.

Также Бочкарев добавил, что всего с начала года ввели почти шесть миллионов «квадратов» жилья в столице, что в два раза превысило планируемый уровень.

До этого министр правительства города, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что с начала 2021 года в адресный реестр Москвы внесли информацию о 297 тысячах построек. По его словам, наибольшее количество адресов присвоили жилым помещениям и парковочным местам.