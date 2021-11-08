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Андрей Бочкарев заявил, что план по вводу жилья перевыполнили на треть за 2021 год

Виктория Сикерина

Город
Андрей Бочкарев заявил, что план по вводу жилья перевыполнили на треть за 2021 год
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Свыше 11 миллионов квадратных метров недвижимости ввели в эксплуатацию с начала 2021 года в Москве. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в понедельник, 8 ноября.

Таким образом специалисты перевыполнили план на треть.

— В этом году Москва набрала беспрецедентно высокие темпы ввода недвижимости: с начала года в городе введено в эксплуатацию порядка 11,6 миллиона квадратных метров различной недвижимости. Таким образом годовой план уже перевыполнен более чем на треть, — заявил заммэра.

По его словам, с января по октябрь текущего года уже удалось опередить годовой уровень прошлого года по старту эксплуатации недвижимости. В 2020 году этот показатель составил 10,8 миллиона квадратных метров.

Также Бочкарев добавил, что всего с начала года ввели почти шесть миллионов «квадратов» жилья в столице, что в два раза превысило планируемый уровень.

До этого министр правительства города, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что с начала 2021 года в адресный реестр Москвы внесли информацию о 297 тысячах построек. По его словам, наибольшее количество адресов присвоили жилым помещениям и парковочным местам.

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