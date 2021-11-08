В России за сутки выявлено 39 400 случаев коронавируса

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За сутки в России заболели коронавирусом 39 400 человек. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщили в оперштабе Москвы.

Из них у 8,7 процента не обнаружены клинические признаки болезни. Летальных исходов зафиксировано 1190. Российские медики вылечили 25 582 пациента.

Таким образом всего за время пандемии в РФ заболели COVID-19 8 834 495 человек. Количество смертельных случаев составляет 248 004. Выздоровели после перенесенной болезни 7 587 560 пациентов, говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.

6 ноября глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что число вакцинирующихся от коронавируса россиян выросло почти в четыре–пять раз. Он добавил, что переболевшим COVID-19 следует пройти углубленную диспансеризацию, чтобы обнаружить возможные осложнения. Коллективный иммунитет по всей России на тот момент составлял 48 процентов. Полный цикл вакцинации от COVID-19 прошли 57 256 745 россиян.