«Давление спроса»: в Союзе потребителей объяснили, когда ждать снижения цен на мясо

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В России обсуждают возможность введения беспошлинного импорта свинины и говядины. Специалисты предполагают, что эта мера сдержит рост стоимости продукции и увеличит предложение на рынке. Насколько существенным будет изменение цен на мясо и когда его ожидать, «Вечерняя Москва» узнала у председателя Союза потребителей России Петра Шелища.

По его словам, озвученная мера однозначно сыграет на руку потребителям. В случае принятия она окажет сдерживающее воздействие на цены. Не исключено и снижение стоимости мяса, заметил Шелищ.

— Конечно, речь, скорее, идет о сдерживании роста цен. Такую меру потребителям мяса надо приветствовать. На рынке увеличится количество предложений, усилится конкуренция. Останутся ли цены такими же, как сейчас, — зависит от многих факторов. Но, безусловно, появится новый аспект, сдерживающий рост цен. Не исключаю: может быть, они и снизятся, — пояснил собеседник «ВМ».

Он добавил, что пока тяжело говорить о возможных изменениях в конкретных цифрах из-за «давления спроса». Динамика цен зависит и от предпочтений покупателя, подчеркнул Шелищ.

— Не стоит забывать и о давлении спроса. Доходы людей, в отличие от цен на продукцию, не растут. Потребители переключаются с более дорогих видов мяса на более дешевые, которые в свою очередь быстрее дорожают. Говядина дорожает медленнее, чем свинина, а свинина — медленнее, чем курица. Безусловно, что-то надо делать. Эта мера должна быть эффективной в случае введения, — сообщил председатель Союза потребителей.

Как скоро потребители почувствуют положительный эффект, зависит от товарных запасов, уточнил Шелищ.

— Конечно, это не произойдет за несколько дней, но, думаю, в течение месяца потребители могут увидеть изменения, — высказался эксперт.

По данным Росстата, с начала года стоимость птицы повысилась на 22,6 процента, свинины — на 13,9 процента, говядины — на 11,9 процента.