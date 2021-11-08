Россия может разрешить беспошлинный импорт мяса

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В России обсуждают возможность введения беспошлинного импорта мяса свинины и говядины. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на Минэкономразвития и Минсельхоз.

Как сообщил источник в беседе с газетой, возможно освобождение от уплаты пошлины импортной замороженной говядины в объеме не более 200 тысяч тонн в 2022 году, а также не более 100 тысяч тонн замороженной свинины с января по 31 июня следующего года.

— Эта мера станет частью комплексных решений по стабилизации внутренних цен на социально значимые продукты, — передают «Ведомости» слова собеседника.

Кроме этого, в Минэкономразвития уточнили, что любые меры будут приниматься с учетом ситуации с ценами и насыщенности рынка продукцией.

В августе спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что в России в будущем возможен налог на мясо. Это произойдет в рамках политики углеродного следа. Люди, по его словам, могут начать «громко возмущаться» через несколько лет, а потом будут вынуждены принять налог на мясо.