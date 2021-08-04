Спецпредставитель Путина допустил возможность введения налога на мясо в России

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Налог на мясо в России могут ввести в будущем в рамках политики учета углеродного следа. Об этом заявил спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков в среду, 4 августа.

— Нам казалось, что углеродный налог — это далеко. Нам ввели налог, и мы задумались... — рассказал он.

Модели, по его словам, будут пересматриваться в сторону других источников углекислого газа по мере роста температуры на Земле. В частности, одним из таких источников может стать сельское хозяйство, уточнил Песков.

Люди, по его словам, могут начать «громко возмущаться» через несколько лет, а потом будут вынуждены принять налог на мясо. Климатическая повестка способна поменять сферу животноводства и стать стимулом для появления новых технологий в данной отрасли, приводит слова спецпредставителя ТАСС.

26 июля сообщалось, что Россия будет платить более миллиарда евро в год в качестве пошлины, если власти стран Европы начнут взимать трансграничный углеродный налог, который недавно предложила Еврокомиссия.

Поставщики российских товаров с большим углеродным следом, таких как сталь, железо, электроэнергия, азотные удобрения и алюминий, будут вынуждены платить дополнительную пошлину в размере 16 процентов от стоимости продукта. В 2020 году Россия поставила в Евросоюз подобных товаров на сумму около семи миллиардов евро, таким образом, налог в год может составить 1,1 миллиарда евро.

В России углеродный налог ЕС считают несовместимым с правилами ВТО. Так, министр экономического развития Максим Решетников указывал, что у страны, несмотря на все заверения европейских коллег о соблюдении соглашения ВТО, нет уверенности в этом.