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Власти Крыма разъяснили для туристов правила въезда в республику

Михаил Алимов

Общество
Власти Крыма разъяснили для туристов правила въезда в республику
Фото: Pixabay

Туристы могут посетить Крым при наличии QR-кода о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста. Карантин проходить не нужно. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма республики.

— Въехать на территорию региона можно всеми видами транспорта. Общественный транспорт работает без ограничений, при этом действует масочный режим. Однако, отменен до особого распоряженияльготный проезд граждан в возрасте 65 лет и старше, — говорится в сообщении пресс-службы.

По QR-коду также осуществляется заселение и бронирование в гостиницах, отелях, санаториях и пансионатах. Все экскурсии можно посетить только с кодом.

В республике запрещены массовые мероприятия, кроме разрешенных отдельным указом, развлекательные мероприятия на территории торговых центров, а также продажа продукции на территории кинотеатров.

До этого сообщалось, что с 30 октября 2021 года и до особого распоряжения граждане Крыма в возрасте старше 60 лет и лица, имеющие хронические заболевания, переходят на обязательную самоизоляцию. Эти ограничения не затронут вакцинированных или переболевших COVID-19 людей.

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