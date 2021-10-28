Крым ввел обязательную самоизоляцию для непривитых старше 60 лет
Обязательная самоизоляция для непривитых от коронавируса людей старше 60 лет вводится в Крыму с 30 октября. Это следует из поправок в указ главы республики Сергея Аксенова в четверг, 28 октября.
— С 30 октября 2021 года и до особого распоряжения обязать граждан в возрасте старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, не покидать места проживания, — говорится в документе.
Новые ограничения не затронут вакцинированных или переболевших COVID-19 людей, отмечается на сайте правительства Крыма.
28 октября сообщалось, что работа ресторанов и заведений общественного питания в ночное время временно запрещена в Крыму из-за ситуации с коронавирусом. Работа развлекательных центров и детских досуговых организаций на полуострове будет запрещена в выходные, нерабочие и праздничные дни.
За последние сутки в России зафиксировали 40 096 новых случаев коронавируса. При этом у 8,8 процента людей не обнаружено клинических признаков болезни.
Количество смертельных случаев за последние 24 часа составило 1159. Российские медики за минувший день вылечили от коронавируса 29 318 пациентов.
20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.