Крым ввел обязательную самоизоляцию для непривитых старше 60 лет

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Обязательная самоизоляция для непривитых от коронавируса людей старше 60 лет вводится в Крыму с 30 октября. Это следует из поправок в указ главы республики Сергея Аксенова в четверг, 28 октября.

— С 30 октября 2021 года и до особого распоряжения обязать граждан в возрасте старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, не покидать места проживания, — говорится в документе.

Новые ограничения не затронут вакцинированных или переболевших COVID-19 людей, отмечается на сайте правительства Крыма.

28 октября сообщалось, что работа ресторанов и заведений общественного питания в ночное время временно запрещена в Крыму из-за ситуации с коронавирусом. Работа развлекательных центров и детских досуговых организаций на полуострове будет запрещена в выходные, нерабочие и праздничные дни.

За последние сутки в России зафиксировали 40 096 новых случаев коронавируса. При этом у 8,8 процента людей не обнаружено клинических признаков болезни.

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Количество смертельных случаев за последние 24 часа составило 1159. Российские медики за минувший день вылечили от коронавируса 29 318 пациентов.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.