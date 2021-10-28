Ночную работу ресторанов и общепита запретили в Крыму из-за COVID-19

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Работа ресторанов и заведений общественного питания в ночное время временно запрещена в Крыму из-за ситуации с коронавирусом. Это следует из поправок в указ главы республики Сергея Аксенова в четверг, 28 октября.

— Запретить в период с 23:00 до 08:00 проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и работу ресторанов, кафе, баров, столовых, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания, — говорится в документе.

Работа развлекательных центров и детских досуговых организаций будет запрещена в выходные, нерабочие и праздничные дни, отмечается на сайте правительства Крыма.

За последние сутки в России зафиксировали 40 096 новых случаев коронавируса. При этом у 8,8 процента людей не обнаружено клинических признаков болезни.

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Количество смертельных случаев за последние 24 часа составило 1159. Российские медики за минувший день вылечили от коронавируса 29 318 пациентов.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.