Ночную работу ресторанов и общепита запретили в Крыму из-за COVID-19
Работа ресторанов и заведений общественного питания в ночное время временно запрещена в Крыму из-за ситуации с коронавирусом. Это следует из поправок в указ главы республики Сергея Аксенова в четверг, 28 октября.
— Запретить в период с 23:00 до 08:00 проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и работу ресторанов, кафе, баров, столовых, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания, — говорится в документе.
Работа развлекательных центров и детских досуговых организаций будет запрещена в выходные, нерабочие и праздничные дни, отмечается на сайте правительства Крыма.
За последние сутки в России зафиксировали 40 096 новых случаев коронавируса. При этом у 8,8 процента людей не обнаружено клинических признаков болезни.
Количество смертельных случаев за последние 24 часа составило 1159. Российские медики за минувший день вылечили от коронавируса 29 318 пациентов.
20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.