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Свыше 20 онлайн-занятий проведут в Москве к Всемирному дню вторичной переработки

Виктория Сикерина

Город
Свыше 20 онлайн-занятий проведут в Москве к Всемирному дню вторичной переработки
Фото: Pixabay

Более двадцати занятий в дистанционном формате проведут в столице к Всемирному дню вторичной переработки. Организатором мероприятия выступит Мосприрода. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 8 ноября.

Обучающие лекции и мастер-классы пройдут с 15 по 21 ноября.

— С 15 по 21 ноября пройдет более 20 онлайн-занятий: игры, лекции, викторины, мастер-классы и другие экологические активности, посвященные Всемирному дню вторичной переработки, — уточнили в Мосприроде.

Подробнее познакомиться с графиком онлайн-занятий можно на официальном сайте ведомства.

Ранее в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы рассказали, что с 29 октября в городе стартовала экологическая акция по приему «полезных» отходов. Проект охватил почти всю территорию столицы.

В ходе акции участникам расскажут о необходимости сортировать бытовые отходы, им объяснят отличия между перерабатываемыми и неперерабатываемыми отходами, а также объяснят правила подготовки вторичного сырья к сдаче и ответят на возникающие вопросы.

Проект продлится до 25 ноября.

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