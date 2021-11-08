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Астролог назвала топ-5 знаков зодиака, которые не способны на любовь

Ирина Игнатенко

Общество
Астролог назвала топ-5 знаков зодиака, которые не способны на любовь
Фото: pexels.com/cottonbro

Астролог Анна Зорина сообщила, что в зодиакальном круге есть пять знаков, которые не способны любить или проявляют свои чувства не так, как ожидают от них другие.

Так, свободолюбивые и независимые Водолеи чаще всего ищут любовь без обязательств. Представители этого знака, по словам астролога, способны на нежность и страсть только в букетно-конфетный период.

Довольно закрытые Скорпионы могут долгое время не подпускать к себе людей. Но и после появления романтических чувств непредсказуемые выпады Скорпионов не закончатся — это будет отпугивать их избранников.

Анна Зорина отметила, что не умеют по-настоящему любить Раки, они часто ищут человека, который больше всего подходит для создания крепкой семьи.

Козероги готовы посвящать все свое время работе, поэтому порой им совершенно некогда заниматься устройством личной жизни. Также они частовоспринимают проявление любви со стороны партнера как само собой разумеющееся.

По словам астролога, Близнецы способны на романтичные поступки, но зачастую они бывают эгоистичны. Кроме того, отношения могут им быстро наскучить, передает издание «Невские новости».

До этого астрологи назвали четыре знака зодиака, под которыми рождаются самые могущественные люди.

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