Названы четыре знака зодиака, под которыми рождаются самые могущественные люди

Кадр из фильма «Брюс всемогущий»

Лидерские качества человека и его предрасположенность к власти зависят от того, под каким знаком зодиака он родился. Такого мнения придерживаются астрологи. Они перечислили четыре знака зодиакального круга, под которыми рождаются самые могущественные люди.

Так, например, люди, появившиеся на свет под знаком Овна, являются лидерами с рождения. Они всегда готовы к препятствиям и настроены идти в бой. Эти люди отличаются независимостью и сильным характером. Под знаком Овна в свое время родились художник Леонардо да Винчи и актер немого кино Чарли Чаплин.

Скорпионы в свою очередь имеют стальные нервы. Они могут казаться высокомерными и любят критиковать окружающих. В вопросах личной жизни этот знак является последовательным и рациональным. Скорпионы готовы на многое, чтобы добиться своих целей. Известно, что Скорпионом был Пабло Пикассо.

Раки — невероятно сильные люди с большими амбициями. Они могут проявлять настойчивость, если им это необходимо. Их решительность проявляется не только в работе и на учебе, но в романтических отношениях. Под знаком Рака родились принцесса Диана и футболист Лионель Месси.

Львы не боятся трудностей и всегда могут найти выход из сложной ситуации. Люди этого знака невероятно харизматичны и обладают весом в обществе. Львами являются бывший президент США Барак Обама и певица Мадонна, передает Femmie.

Обладание магическими способностями — мечта многих женщин. Склонность к подобным сверхъестественным силам зависит от знака зодиака. Астрологи составили рейтинг главных ведьм зодиакального круга.

Также до этого были названы талисманы, которые принесут богатство, если их носить с собой.