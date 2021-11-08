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«Марс с Меркурием объявляют войну»: астролог дала прогноз на неделю для всех

Юлия Евграфова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Марс с Меркурием объявляют войну»: астролог дала прогноз на неделю для всех
Фото: Pixabay / OpenClipart-Vectors

На этой неделе Марс с Меркурием «объявят друг другу войну», а Луна в это время «прогуляется по знакам Сатурна». Поэтому нужно быть аккуратными со словами и выражениями — можно привлечь в свою жизнь негатив. Таким мнением с «Вечерней Москвой» поделилась астролог Яна Ваганова. Она также дала подробный прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 ноября.

Понедельник — день Луны и созвездий Мула и Пурва Ашадха.

Одевайтесь теплее — сегодня ваша задача не заболеть, иначе придется долго и упорно лечится. Во второй половине дня дела пойдут гораздо быстрее и результаты вас порадуют. А чтобы удача не обошла вас стороной, помогите своим близким. Сегодня вы способны разобраться со всеми вопросами. Любые поездки также принесут удачу в вашу жизнь.

Вторник — день Марса и созвездий Пурва Ашадха и Уттара Ашадха.

Не гребите против течения — это отнимет слишком много ресурсов, которые сейчас так нужны. Наденьте сегодня что-то новое из одежды, и дела пойдут легче. На романтику во вторник не рассчитывайте, сил на нее может не хватить. Если вам нужно в каком-то вопросе заложить фундамент на будущее, сделайте это сегодня!

Среда — день Меркурия и созвездий Уттара Ашадха и Шравана.

Не поддавайтесь токсичным мыслям в голове. Прекрасный день для преображений — новой прически, маникюра, косметолога. На ура пройдут поездки с друзьями и вечеринки. Но надо быть начеку: возможность быть замешанным в обмане возрастет как никогда. Удача в пиаре, рекламе, социальной активности.

Четверг — день Юпитера и созвездий Шравана и Дхаништха.

День чуткости и обостренного восприятия. Сегодня важно сохранить покой в душе. День подходит для самообразования и обучения — любой курс, который вы начнете сегодня, будет доведен до конца. Физическая активность, массажи, маникюр и занятие творчеством принесут пользу телу и психике.

Пятница — день Венеры и созвездий Дхаништха и Шатабхиша.

Высока вероятность столкновения интересов, могут быть споры, выяснения отношений, поэтому контроль над своими эмоциями не помешает никому, особенно дома. Физические нагрузки сегодня особенно полезны. Удача придет от простой благодарности и духовных практик. Раздражение и проявление негативных эмоций испортят отношения с близкими.

Суббота — день Сатурна и созвездий Шатабхиша и Пурва Бхадра.

Контролируйте то, что вы говорите: эффект от неудачного разговора будет преследовать вас еще долго. В этот день энергия помогает в познании глубинных истин и чтению эзотерической литературы. Удача придет от проявления благодарности и общения с высшими энергиями через молитвы, мантры, медитацию.

Воскресенье — день Солнца и созвездий Пурва Бхадра и Уттара Бхадра.

Наведите порядок в доме, завершите начатые дела, займитесь своим здоровьем. Первая половина дня обещает быть активной и даже дерзкой, можно участвовать в необычных мероприятиях и испытаниях. Разумный риск будет оправдан и даст хорошие результаты. Удача придет от голодания — это продлит здоровье и молодость, принесет процветание.

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