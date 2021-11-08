Маркетолог рассказал, к каким уловкам прибегают продавцы в период черной пятницы

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Профессор Института бизнеса и делового администрирования, кандидат экономических наук Игорь Качалов рассказал, на какие уловки идут продавцы в период черной пятницы.

Эксперт советует заранее обдумать список покупок, зайти на три–четыре популярных сайта и записать цены на эти товары, чтобы не переплатить впоследствии.

— Некоторые бизнесмены за неделю до распродажи повышают цену на товар на 20, 30 или 40 процентов. А в черную пятницу демонстративно их снижают. На самом деле стоимость остается та же самая или становится даже выше, — отметил он в комментарии порталу «Подмосковье сегодня».

Эксперт также добавил, что к Новому году многие товары могут подорожать. По его мнению, в цене поднимутся продукты питания, бытовая техника, одежда.

В этом году черная пятница начнется 27 ноября.

До этого экономист рассказал, какие товары выгодно покупать в черную пятницу. По его словам, стоит обратить внимание на косметику и бытовую технику. В дни распродажи производители снижают цены, чтобы по максимуму продать товары из прошлых коллекций.