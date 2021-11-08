Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

60 семей начали переезд в новостройку на Карамышевской набережной

Полина Долганова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
60 семей начали переезд в новостройку на Карамышевской набережной
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Переселение москвичей по программе реновации жилищного фонда столицы началось в районе Хорошево-Мневники. Об этом рассказал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, 60 семей переедут из дома № 16, корпус 1, по улице Народного Ополчения в новое здание (22а) на Карамышевской набережной.

На первом этаже нового дома открыт информационный центр по переселению, в котором жильцы смогут узнать информацию о программе реновации и о своем переезде.

Левкин уточнил, что к настоящему моменту в районе уже полностью расселили и демонтировали два дома на улице Маршала Жукова.

Кроме того, жители Хорошево-Мневников сейчас заселяются в новые дома на улицах Мневники и Демьяна Бедного.

В общей сложности в районе планируют расселить 156 жилых построек, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

С начала 2021 года в Москве ввели в эксплуатацию по реновации 69 новых домов общей площадью почти миллион квадратных метров. Об этом рассказал заместитель мэра столицы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в городе также начали строить 41 дом площадью 715,5 тысячи квадратных метров. До конца года в Москве планируют завершить строительство еще около 20 домов площадью 500 тысяч квадратных метров. 19 из них передадут под заселение. В них смогут въехать жители 62 старых зданий.

Читайте также:
РеновацияМосквапереезды
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почем молодильные яблочки и хирург

Никита Миронов
Никита Миронов

Любовь на первом месте только у неврастеников

Павел Семенов
Павел Семенов

Заново учимся считать палочки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осеннее небо может быть очень высоким

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кодекс чести для робота

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Немеркантильные вы наши

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Москва — компас для бизнеса

Все мнения
О проекте