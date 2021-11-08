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Бизнесмены Москвы заключили контракты почти на 800 миллиардов рублей на «Росэлторге»

Виктория Сикерина

Город
Бизнесмены Москвы заключили контракты почти на 800 миллиардов рублей на «Росэлторге»
Фото: pixabay.com

Столичные предприниматели заключили контракты на сумму свыше 760 миллиардов рублей на площадке «Росэлторг» с начала текущего года. Об этом рассказал руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков в понедельник, 8 ноября.

Он отметил, что более 35 процентов продукции региональных поставщиков закупают в Москве. Однако город остается главным местом работы бизнесменов столицы.

— За этот период московские компании подали свыше 605 тысяч заявок для участия в более чем 307 тысячах процедур — в 65 процентах из них столичный бизнес одержал победу. Кроме того, в закупках заказчиков Москвы более 35 процентов объема приходится на региональных поставщиков. Среди лидеров Московская область — порядка 322 миллиардов рублей, Санкт-Петербург — более 81 миллиарда рублей и Республика Татарстан — свыше 39 миллиардов рублей, — заявил глава ведомства.

Иван Щербаков добавил, что Московская и Владимирская области и Санкт-Петербург вошли в тройку самых популярных регионов по количеству участия бизнеса Москвы. Например, в северной столице за 2021 год были заключены контракты почти на 183 миллиарда рублей.

Также руководитель департамента уточнил, что предприниматели из столицы активно сотрудничают с заказчиками из Нижегородской и Тверской областей, Республики Саха и Красноярского края, пишет официальный сайт мэра Москвы.

С 9 ноября в столице пройдут вебинары для начинающих предпринимателей. Занятия организовал столичный центр «Моя работа».

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