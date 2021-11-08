Доктор Мясников объяснил, как изжога может привести к раку

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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, чем может быть опасна банальная изжога, влияние которой на себе испытывал каждый.

— Зажгло —выпил соды или лекарств, и вроде все прошло. Но изжога — это не только ощущение жжения в пищеводе, но и осипший голос, и боль в горле по утрам, и кашель. Такие проявления характерны для 40 процентов пациентов, — отметил врач в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия-1».

Мясников рассказал, что обычно гастроскопию назначают пациентам, которые страдают от изжоги более 5 лет. Это необходимо для того, чтобы исследовать ткань пищевода. Вследствие изжоги может произойти патологическое изменение слизистой оболочки пищевода, что грозит предраковым состоянием.

— Может привести к пищеводу Баррета, при котором клетки пищевода замещаются под воздействием pH3, и в 3 процентах случаях заболевание может переходить в онкологию пищевода, — объяснил врач.

Он напомнил, что главные провокаторы изжоги — алкоголь, кофе, жирная пища, ожирение, беременность, а также высокие физические нагрузки.

— Бороться с изжогой помогают препараты типа омепразола. Чтобы отслеживать состояние организма, пациенты, которые длительно принимают этот препарат, должны проверять уровень магния, кальция и B12, — посоветовал доктор.

Александр Мясников также объяснил, почему не следует сдерживать кашель.