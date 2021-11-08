Водители Мосгортранса проходят ежедневный медосмотр перед выходом на работу

Фото: Пресс-служба ГУП МОСГОРТРАНС

Москвичам рассказали о том, как проходит ежедневный предрейсовый осмотр водителей Мосгортранса. Об этом в понедельник, 8 ноября, написали в Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что основную работу при медицинском осмотре выполняет специальное оборудование. Так, например, водителям измеряют пульс и температуру тела, проверяют работу сердечно-сосудистой системы и выявляют у них отсутствие этанола.

Все эти данные учитывают врачи, которые решают, может ли водитель выйти на работу в определенный день.

— Всего с начала года мы провели более 2,5 миллиона осмотров на 250 аппаратных комплексах, расположенных на всех эксплуатационных площадках филиалов и конечных станциях. Они позволяют дать точную оценку состояния здоровья водителя. Нам важно убедиться, что работник чувствует себя хорошо, только в этом случае ему разрешается управлять транспортом. Сегодня это как никогда важно, — рассказал руководитель Дептранса Максим Ликсутов.

Автовокзалы Москвы раз в месяц будет проверять «тайный пассажир». Он оценит работу персонала. Об этом в Дептрансе сообщили в пятницу, 29 октября. После каждой проверки он будет составлять отчет. Если выявит какие-то нарушения, то дептранс проведет с персоналом специальные дополнительные тренинги.