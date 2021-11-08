В Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за гололеда с 9 по 11 ноября

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за сильного гололеда, который покроет дороги столицы. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщили в Telegram-канале агентства городских новостей «Москва».

Отмечается, что период предупреждения будет действовать с 4:00 вторника, 9 ноября, до 4:00 четверга, 11 ноября.

В Москве и Подмосковье в понедельник, 8 ноября, ожидается облачная погода. Также возможен дождь. Температура воздуха в этот день не будет превышать семи градусов тепла. В столице днем столбики термометров покажут от пяти до семи градусов тепла, а ночью температура может опуститься до нуля градусов. На территории Московской области днем воздух может прогреться от плюс трех до плюс восьми градусов. Ночью возможны заморозки — прогнозируется минус один градус.