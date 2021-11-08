Актриса Елена Борщева рассказала, какую роль сыграл КВН в ее жизни

Фото: instagram.com/lenaborshcheva

Участница Соmеdу Wоmаn Елена Борщева рассказала, что благодаря КВН нашла свое призвание в жизни.

— Я поняла, что сцена — это мое. И сейчас продолжаю работать на этом поприще: получила образование актрисы драматического театра, играю в спектаклях, снимаюсь в кино, выступаю со стендапом. В общем, продолжаю деятельность, которая мне нравится, о которой я узнала благодаря КВН, — сообщила Борщева в комментарии «360».

Она отметила, что на сегодняшний день у КВН большая конкуренция с другими шоу и каналами. Многие смотрят записи в Сети. И на фоне перетекания аудитории в интернет сложно судить о популярности программы по телевизионным рейтингам, которые снизились.

Борщева добавила, что у зрителя есть возможность выбрать юмор на свой вкус. Те, кому больше нравится более жесткий и резкий юмор, скорее всего выберут другие программы.

— Те, кому нравится юмор более пошлый, более черный, они просто будут смотреть другие шоу, — отметила она.

До этого Борщева рассказала о буллинге в школе и вузе. Она сообщила, что ее часто дразнили из-за неординарной внешности.