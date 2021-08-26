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«Сильно избили из-за внешности»: Елена Борщева рассказала о буллинге в школе и вузе

Анна Михалюк

Общество
«Сильно избили из-за внешности»: Елена Борщева рассказала о буллинге в школе и вузе
Фото: instagram.com/lenaborshcheva

Участника команды КВН «Сборная Пятигорска», актриса проекта Comedy Woman Елена Борщева рассказала, как подвергалась буллингу во времена обучения в школе и университете.

Актриса в интервью для YouTube-канала Елены Ханга вспоминает, что отец уехал в Панаму почти сразу после знакомства с ее матерью и, конечно, обещал вернуться. Но встретилась Елена с ним только после 2010 года. Все это время, когда она росла и ходила в школу, ее поддерживала мама, но добрых и ободряющих слов со стороны отца ей не хватало.

— Потребность в том, чтобы меня принимали и любили, была. Мама делала все для того, чтобы я чувствовала себя хорошо и поддерживала меня. А вот от мужского пола этой поддержки мне не хватало. У меня была неразделенная любовь, я переживала, страдала. Самое сложное — найти себя. Кто я и что я здесь делаю. Конечно, я хотела поехать туда, где могла быть моя родина. Специально поступила в университет и учила испанский язык, — вспоминает артистка.

В школе Елену дразнили за неординарную внешность.

— Я и высокая, и сутулая, и в очках. А это уже полный набор. Я жила на Кавказе, и если бы знала язык, сошла бы за местную, но я знала только русский.

Защищаться от нападок сверстников Борщева рекомендует юмором. Например, дочь артистки обзывают из-за формы ушей.

— Дочь пришла домой и жалуется. Я говорю, что в такой ситуации можно пошутить и сказать: «Зато у меня дома мультики хорошо показывают!».

Но моральное насилие в школе иногда перерастало и в физическое. Однажды во время уроков Елену толкнули одноклассницы, она упала, ударилась головой и потеряла сознание. Но самый серьезный случай произошел уже во времена обучения в Пятигорском лингвистическом университете.

— Меня сильно избили. Причем особой причины не было. Это было из-за внешности. Девочки сделали, лет 20 нам было, — вспоминает Борщева.

Она отметила, что если бы ее семья жила в Москве, а не в маленьком городе, с такими проблемами в детстве она могла и не столкнуться.

В июле Елена Борщева намекнула на причину развода ее коллеги по команде КВН Семена Слепакова.

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