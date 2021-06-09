«Спросите у Ходченковой»: Борщева намекнула на причину развода Слепакова

Фото: Youtube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Юмористка Елена Борщева опровергла слухи о своем романе с Семеном Слепаковым, однако намекнула, что у него могли быть близкие отношения с актрисой Светланой Ходченковой.

— У меня две дочки и муж! Вы лучше Ходченковой позвоните и спросите у нее про это. Я у Сени спрашивала — он сказал, что «ничего не было». Хотя я слышала, много в прессе об этом писали, — цитирует Борщеву «Комсомольская правда».

Напомним, слухи о романе Слепаков и Ходченковой поползли после их совместного появления на церемонии GQ «Человек года». До этого актриса сыграла в сериале «Домашний арест», сценарий к которому написал Слепаков.

В мае Семен Слепаков удивил поклонников, сообщив о своем разводе в стихах. Известно, что женой шоумена была дочь олигарха Карина Аванесян, с которой он состоял в отношениях с 2012 года.

Читайте также: «Предательства повторялись»: Решетова рассказала, почему она рассталась с Тимати