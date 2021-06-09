Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Спросите у Ходченковой»: Борщева намекнула на причину развода Слепакова
Фото: Youtube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

«Спросите у Ходченковой»: Борщева намекнула на причину развода Слепакова

Анастасия Колоскова

Звезды

Юмористка Елена Борщева опровергла слухи о своем романе с Семеном Слепаковым, однако намекнула, что у него могли быть близкие отношения с актрисой Светланой Ходченковой.

— У меня две дочки и муж! Вы лучше Ходченковой позвоните и спросите у нее про это. Я у Сени спрашивала — он сказал, что «ничего не было». Хотя я слышала, много в прессе об этом писали, — цитирует Борщеву «Комсомольская правда».

Напомним, слухи о романе Слепаков и Ходченковой поползли после их совместного появления на церемонии GQ «Человек года». До этого актриса сыграла в сериале «Домашний арест», сценарий к которому написал Слепаков.

В мае Семен Слепаков удивил поклонников, сообщив о своем разводе в стихах. Известно, что женой шоумена была дочь олигарха Карина Аванесян, с которой он состоял в отношениях с 2012 года.

Читайте также: «Предательства повторялись»: Решетова рассказала, почему она рассталась с Тимати

разводСемен Слепаковартист
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бузова по Станиславскому

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для кого растут ландыши?

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И не друг, и не враг, а так

Владимир Шишкин
Владимир Шишкин

Магазины-склады набирают обороты

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Все мнения
О проекте