Зеленский раскритиковал СССР за неправильное освобождение Киева от нацистов в 1943 году

Фото: president.gov.ua

Из-за действий советской власти при освобождении территории Днепра от нацистов в 1943 году пострадали многие люди. Об этом в понедельник, 8 ноября, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, официальные потери в битве за Днепр составляют около 417 тысяч человек. Однако, по подсчетам историков, это количество значительно больше и достигает миллиона человек, считает Зеленский.

— Мобилизованные через полевые военкоматы, не взятые на военный учет, чтобы не ухудшать статистику потерь, даже не одетые в форму и очень плохо вооруженные, сотни тысяч наших предков были брошены в бой за освобождение Киева, — написал он в своем Telegram-канале.

Он обвинил руководство СССР в гибели большого числа мирных жителей, потому что оно поставило задачу по освобождению Киева к годовщине Октябрьской революции, не считаясь с потерями.

До этого он назвал российский Крым и неподконтрольную Киеву часть Донбасса двумя «экологическими бомбами в центре Европы». По его словам, международное сообщество не смогло соблюсти гарантии безопасности, которые были обещаны Украине.