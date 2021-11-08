График движения поездов на Белорусском направлении МЖД изменится с 8 ноября

Фото: АГН Москва

Россия, Белорусское направление Московской железной дороги, станция Можайск Карта всех событий

Расписание движения некоторых электричек изменится в период с 8 по 11 ноября на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщили в пресс-службе столичной магистрали в понедельник, 8 ноября.

В МЖД отметили, что новый график работы связан с заменой стрелочных переводов на станциях Можайск и Бородино.

Так, с 22:10 8 ноября по 7:10 9 ноября на станции Можайск и с 22:00 10 ноября по 7:00 11 ноября на остановочном пункте Бородино запланированы технологические «окна».

— На период работ движение поездов на участках Дорохово — Можайск, Уваровка — Бородино — Можайск будет организовано по соседним путям. В связи с этим внесены корректировки в расписание пригородных поездов: у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, несколько поездов проследуют по укороченному маршруту, — говорится в сообщении магистрали Москвы.

Ранее в МЖД рассказали, что количество пассажиров в поездах по направлениям перевозчика увеличилось на 21,1 процента за десять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За указанный период пригородные маршруты перевезли более 540 миллионов человек, а поезда дальнего следования — почти 18 миллионов.