Синоптик призвал столичных водителей не выезжать на летней резине 9 ноября из-за гололедицы

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Автомобилистам не рекомендуется выезжать куда-либо на летней резине во вторник, 9 ноября, из-за сильного гололеда. Об этом предупредил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Из-за скользких дорог резко ухудшится безопасность движения. Автомобилисты, пожалуйста, во вторник не выезжайте на летней резине в указанной зоне — это опасно. Пешеходы, будьте осторожны, — написал специалист на своей странице в Instagram.

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за сильного гололеда, который покроет дороги столицы. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщили в Telegram-канале агентства городских новостей «Москва».

Отмечается, что период предупреждения будет действовать с 4:00 вторника, 8 ноября, до 4:00 четверга, 11 ноября.