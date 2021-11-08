Москвичам из групп риска рассказали, как будут работать социальные карты с 8 ноября

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москва вернулась к привычному режиму после введения длинных выходных дней. Однако с 8 ноября для москвичей старше 18 лет с хроническими заболеваниями и лиц от 60 лет ограничат действие социальных карт для улучшения эпидемиологической ситуации в городе.

Воспользоваться льготным проездным билетом смогут горожане из групп риска, которые уже переболели коронавирусом в течение полугода или сделали прививку.

При этом тем категориям граждан, которые регулярно пополняют баланс карты, продлят ее действие ровно на столько дней, на сколько она была заблокирована по причине нерабочих дней в столице. Для компенсации необходимо обратиться в Мосгортранс или Московский метрополитен.

Для возобновления работы проездного билета после перенесенного COVID-19 или вакцинации горожанам не нужно никуда обращаться — это произойдет автоматически. В противном случае москвичи могут получить помощь по данному вопросу на официальном сайте мэра Москвы.

Также социальные карты студентов не будут блокировать с 8 ноября из-за перевода обучения в дистанционный формат. Кроме того, дети и школьники до 18 лет также смогут свободно передвигаться с помощью льготного проездного.

Подробнее о работе социальных карт после длинных выходных рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

В понедельник, 8 ноября, в России закончились нерабочие дни, однако в некоторых регионах они будут продлены, а в других — продолжат действовать различные ограничения. «Вечерняя Москва» выяснила, какие меры останутся в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и других регионах.