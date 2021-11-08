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Врач объяснил, почему вакцина у переболевших коронавирусом может действовать дольше

Ирина Игнатенко

Общество
Врач объяснил, почему вакцина у переболевших коронавирусом может действовать дольше
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

У тех россиян, кто переболеет коронавирусной инфекцией и позже вакцинируется, иммунитет сильнее. Об этом сообщил терапевт-иммунолог, доктор медицинских наук и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

— Я считаю, что после болезни вакцина действует не меньше, чем год – сильней иммунитет, — сказал он в комментарии «Радио 1»

По его мнению, человеку, который не переболел коронавирусом, необходимо ревакцинироваться через полгода после первой вакцинации в связи с «мутациями нового штамма».

При этом,Владислав Жемчугов добавил: чтобы реально оценить продолжительность действия вакцины, надо сформировать анкеты поступающих в больницы пациентов, где будут отражаться сведения о сроках вакцинации, болезни и титрах антител.

До этого вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.заявил о стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве, ноотметил, что нельзя сказать то же самое о ситуации в других регионах. Для решения проблемы необходима массовая вакцинация.

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