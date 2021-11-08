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Вирусолог заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Вирусолог заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Стабилизация ситуации с коронавирусной инфекцией наблюдается в Москве, однако того же самого нельзя сказать о других регионах России. Для решения проблемы необходима массовая вакцинация. Такое мнение в понедельник, 8 ноября, выразил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

— В Москве такая стабилизация наблюдается. Что касается страны, то в стране особо стабилизации пока нет, помогут эти дни или не помогут — это достаточно неясно, поможет вакцинация, — цитирует специалиста РИА Новости.

Московские медики за минувшие 24 часа вылечили от коронавирусной инфекции еще 5262 человека. Об этом сообщили в Оперштабе Москвы в понедельник, 8 ноября. Таким образом, число пациентов, которые полностью выздоровели, за период пандемии составило 1 641 106. За последние сутки в столице выявили 4982 новых случая заражения COVID-19. Также за указанный период госпитализировали 1297 человек, а на аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) перевели 747 пациентов.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.

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