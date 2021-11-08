Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Столичные врачи вылечили за сутки еще 5262 пациента от коронавируса

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Столичные врачи вылечили за сутки еще 5262 пациента от коронавируса
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Московские медики за минувшие 24 часа вылечили от коронавирусной инфекции еще 5262 человека. Об этом сообщили в оперштабе Москвы в понедельник, 8 ноября.

Таким образом, число пациентов, которые полностью выздоровели, за период пандемии составило 1 641 106.

За последние сутки в столице выявили 4982 новых случая заражения COVID-19. Также за указанный период госпитализировали 1297 человек, а на аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) перевели 747 пациентов.

Также за 24 часа скончались 97 человек в Москве, говорится в сообщении.

За минувшие сутки в России заболели коронавирусом 39 400 человек. Из них у 8,7 процента не обнаружены клинические признаки вируса. Летальных исходов зафиксировано 1190. Российские медики вылечили 25 582 пациента.

Столичные врачи вылечили за сутки еще 5262 пациента от коронавируса

В понедельник, 8 ноября, стало известно, что теперь россияне смогут получить обновленный сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции или о факте перенесенной болезни. Документ будет доступен на русском и английском языках, а также в электронном и бумажном виде.

Читайте также:
число заболевшихПандемияофициальная статистика
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почем молодильные яблочки и хирург

Никита Миронов
Никита Миронов

Любовь на первом месте только у неврастеников

Павел Семенов
Павел Семенов

Заново учимся считать палочки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осеннее небо может быть очень высоким

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кодекс чести для робота

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Немеркантильные вы наши

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Москва — компас для бизнеса

Все мнения
О проекте