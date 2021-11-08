Актер Сергей Бадюк рассказал о впечатлениях от работы с Олегом Меньшиковым

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Актер и общественный деятель Сергей Бадюк в день рождения театрального актера и режиссера Олега Меньшикова рассказал о работе с артистом.

Он рассказал, что познакомился с Меньшиковым на съемках фильма «Гоголь. Начало».

— Мне довелось с ним поработать на фильме «Гоголь. Начало». Я наблюдал его работу со стороны. Это завораживает. Близко мы пообщались уже на премьере — такой хороший, земной человек. Мы обнялись и сфотографировались. Это невероятного обаяния и простоты человек, — отметил Сергей Бадюк в комментарии изданиюNation News.

По его мнению, уровень актерской игры Олега Меньшикова достоин ранга «маэстро», в России не так много актеров подобного уровня. Бадюк добавил, что у таких людей хочется учиться мастерству.

8 ноября театральный актер и режиссер Олег Меньшиков празднует день рождения. Народному артисту России исполняется 61 год.

Ранее стало известно, что Олег Меньшиков покинул пост директора столичного Театра имени Ермоловой. Меньшиков был художественным руководителем театра с 2012 года.