Фестиваль «Подмосковные вечера искусств» пройдет с 8 ноября по 7 декабря

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Фортепианный фестиваль «Подмосковные вечера искусств» пройдет в Московской области с 8 ноября по 7 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе областного Минкульта.

— «Подмосковные вечера искусств» — уникальный фестиваль, который включает в себя образовательное, просветительное и концертное направление. Благодаря чему в проекте совмещаются классические концерты, авторские концерт-лекции и мастер-классы. Московская область встречает лучших мастеров — пианистов и педагогов из различных стран мира уже в восьмой раз, — сказала глава Минкульта Московской области Елена Харламова.

Она уточнила, что фестиваль пройдет в Электростали, Пушкине, Химках, Жуковском и других муниципалитетах.

В рамках культурного мероприятия зрителей ждут выступления Альберта Мамриева из Израиля, Ивана Дончева из Болгарии, Винченцо Бальцани из Италии и других исполнителей.

Фотовыставка «Мексика: люди и дела», посвященная 200-летию обретения Мексикой независимости, откроется в ноябре в центре Москвы на Арбате.

Посетители увидят 130 фотографий российского фотографа и путешественника Сергея Ковальчука. Мексика известна российским туристам археологическими объектами и комфортным пляжным отдыхом. Однако на щитах москвичи и гости столицы увидят не достопримечательности Мексики, а портреты современников-мексиканцев, живущих на рубеже третьего столетия независимости. Выставка открыта с 2 до 29 ноября.