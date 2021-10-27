Фотовыставка «Мексика: Люди и дела» откроется на Старом Арбате

Фото: Пресс-служба фестиваля

Россия, Москва, улица Арбат, 17 Карта всех событий

Фотовыставка «Мексика: люди и дела», посвященная 200-летию обретения Мексикой независимости, откроется в ноябре в центре Москвы на Старом Арбате.

Посетители увидят 130 фотографий российского фотографа и путешественника Сергея Ковальчука. Мексика известна российским туристам археологическими объектами и комфортным пляжным отдыхом. Однако на щитах москвичи и гости столицы увидят не достопримечательности Мексики, а портреты современников-мексиканцев, живущих на рубеже третьего столетия независимости.

На фоне знаменитых пирамид с тысячелетней историей — лица ученых-археологов, совершающих открытия; скульптор, создавший памятник Юрию Кнорозову; портрет продавца флейт, который торгует ими у подножия памятника истории; владелец мастерской по обработке обсидиана; ныряльщики шоу Ла-Кебрада, прыгающие с высоты двенадцатиэтажного дома в любую погоду; капитан лодки, сопровождающий туристов в Каньоне Сумидеро, и обрезчик роз. У всех героев — свои дела, своя жизнь, но объединяет их общая судьба людей, живущих в стране, которая 200 лет назад обрела независимость.

Выставка открыта с 2 до 29 ноября, сообщает пресс-служба фестиваля «Фиксаж».

В Музее современной истории России с 26 октября работает выставка «Мы запомним суровую осень», посвященная 80-летию битвы под Москвой. Гости музея увидят живописные произведения, посвященные одной из самых трагических и героических страниц Великой Отечественной войны.

4 ноября Музей Победы открывает выставку «Парад, изменивший историю», посвященную легендарному маршу 7 ноября 1941 года. Посетители увидят фотографии из фондов Музея Победы и Российского государственного архива кинофотодокументов, кинохронику парада, хранящиеся в музее личные документы ветеранов — участников парада Юрия Кирилловича Игнатьева и Василия Михайловича Лагодина.