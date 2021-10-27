Выставка «Мы запомним суровую осень» открылась в музее современной истории

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Тверская улица, 21с1 Карта всех событий

Музей современной истории России представляет выставку «Мы запомним суровую осень», посвященную 80-летию битвы под Москвой.

Посетители увидят живописные работы, посвященные одной из самых трагических и героических страниц Великой Отечественной войны.

Суровая осень 1941 года — это легендарный парад 7 ноября и радость первого контрнаступления, начавшегося 5 декабря 1941 года, это «скрежет танков и отблеск штыков», это подвиг двадцати восьми гвардейцев-панфиловцев и юных курсантов «на равнинах снежных», это отчаянное сопротивление красноармейцев и ополченцев.

В «белоснежных полях под Москвой» СССР одержал первую стратегическую победу, приведшую к краху плана «Барбаросса» и операции «Тайфун». Враг был остановлен на ближних подступах к столице. Впереди был трудный путь до «самых вражеских ворот». Немногие защитники Москвы смогли дожить до праздничного салюта 1945 года на Красной площади, но они заслужили вечную благодарность потомков за свой подвиг.

Выставка открыта с 26 октября по 14 ноября, сообщается на сайте музея.

4 ноября Музей Победы открывает выставку «Парад, изменивший историю», посвященную легендарному маршу 7 ноября 1941 года. Посетители увидят фотографии из фондов Музея Победы и Российского государственного архива кинофотодокументов, кинохронику парада, личные документы ветеранов — участников парада, хранящиеся в музее: Юрия Кирилловича Игнатьева и Василия Михайловича Лагодина.