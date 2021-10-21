Выставка «Парад, изменивший историю» откроется в Музее Победы

Фото: АГН Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы представляет выставку «Парад, изменивший историю», посвященную легендарному маршу 7 ноября 1941 года.

Посетители увидят фотографии из фондов Музея Победы и Российского государственного архива кинофотодокументов, кинохронику парада, личные документы ветеранов — участников парада, хранящиеся в музее: Юрия Кирилловича Игнатьева и Василия Михайловича Лагодина.

7 ноября в Советском Союзе по случаю годовщины Октябрьской революции традиционно проводились праздничные мероприятия. Проведение главного из них — парада на Красной площади — в условиях военных действий было поставлено под сомнение. Однако марш состоялся.

Принимал парад маршал Советского Союза Семен Буденный. К войскам и народу страны обратился председатель Государственного комитета обороны, верховный главнокомандующий и нарком обороны СССР И. В. Сталин.

Торжественный марш войск на Красной площади открыли курсанты Артиллерийского училища. С развернутыми знаменами, под боевые революционные марши, исполняемые оркестром штаба Московского военного округа под управлением Василия Агапкина, шли по главной площади страны артиллеристы и пехотинцы, зенитчики и моряки. Потом по Красной площади двинулись конница, пулеметные тачанки, прошли танки Т-34 и КВ.

Парад стал единственным проводимым в годы войны. Следующий марш состоялся уже в ознаменование Победы 24 июня 1945 года.

Выставка открыта с 4 ноября по 1 декабря, сообщается на сайте музея.